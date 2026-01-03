Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області заплановане з січня 2026 року, передає Politeka.

Зміни стосуються розподілу газу — доставки ресурсу від мереж до осель, тоді як ціна самого палива залишиться незмінною.

Оновлені ставки вже направили до НКРЕКП для затвердження. Підвищення відбудеться у два етапи: перший стартує з початку року, другий — після 1 квітня.

За попередніми розрахунками, середня тарифна ставка по країні зросте приблизно на 76%. У Дніпропетровській філії ГРМУ ціна підвищиться майже на 190% і складе 3,66 гривні за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у «Гадячгазі» тариф стартує з 3,16 грн і після квітня досягне 3,95 грн. В інших областях підвищення буде менш відчутним: Закарпаття — 2,48 грн, Харків — від 0,65 до 0,78 грн за кубометр.

Вартість газу для населення залишиться на рівні 7,96 гривень за кубометр. Вона діятиме протягом воєнного стану та ще щонайменше шість місяців після його завершення.

Фахівці пояснюють місцевим жителям, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зумовлене економічними чинниками та необхідністю забезпечення безперервної роботи розподільних мереж. Жителям радять враховувати нові витрати при плануванні бюджету та уточнювати нарахування у постачальників.

Комунальні служби пообіцяли оприлюднити детальні тарифи та інструкції щодо оплати на офіційних сайтах. Місцевим мешканцям рекомендують стежити за повідомленнями компаній і формувати щомісячні витрати завчасно, щоб уникнути несподіванок у платіжках.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.