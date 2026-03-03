Подорожание проезда в Днепропетровской области носит системный характер и касается сразу нескольких направлений.

Подорожание проезда в Днепропетровской области вступило в силу с 16 февраля и охватило междугородное сообщение между Каменским и Днепром, передает Politeka.

Об изменениях сообщили перевозчики.

Маршрут в АС «Новый центр», обслуживаемый компанией «Автолуч», вырос в цене с 60 до 80 гривен. В предприятии объяснили решение повышением затрат на топливо, запчасти, техническое обслуживание и дефицит кадров.

Еще раньше, 12 февраля, корректировка коснулась направления №100, соединяющего железнодорожный вокзал Каменского с центральным автовокзалом Днепра. Там тариф установили на уровне 70 гривен.

Таким образом, подорожание проезда в Днепропетровской области носит системный характер и касается сразу нескольких направлений. Перевозчики отмечают, что пересмотр ставок позволяет сохранить регулярность рейсов и стабильную работу транспорта.

Обновленный график из Каменского в будни предусматривает отправку в 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 и 16:00. В выходные автобусы отправляются в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00.

Из Днепра от АС «Новый центр» в рабочие дни рейсы выполняются в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00. В выходные транспорт курсирует в 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.

Представители компании советуют пассажирам учитывать новые расценки при планировании поездок, поскольку экономические факторы оказали непосредственное влияние на формирование стоимости билетов. Местным жителям также рекомендуют заранее пересматривать расписание и корректировать расходы в соответствии с обновленными тарифами.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области изменились цены на базовую корзину

Также Politeka писала о подорожании проезда в Днепропетровской области

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для ВПЛ в Днепре