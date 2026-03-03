С 1 марта 2026 года в Днепре ввели ограничение движения транспорта из-за начала ремонта трамвайной инфраструктуры на одном из перекрестков.

Ограничения движения транспорта в Днепре связаны с первым этапом ремонта трамвайного пути на перекрестке просп. Богдана Хмельницкого и ул. Черных Запорожцев, сообщает Politeka.

Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета. Работы стартовали 1 марта 2026 года и продлятся до 1 мая 2026 года.

Во время выполнения ремонта перекрыт правый поворот с просп. Богдана Хмельницкого на ул. Черных Запорожцев. Ограничения движения в Днепре относятся как к общественному, так и к частному транспорту.

В горсовете объясняют, что обновление пути необходимо для улучшения технического состояния инфраструктуры и более стабильной работы общественного транспорта на этом участке.

Именно поэтому ограничения движения в Днепре относятся к одной из важных транспортных артерий города. Из-за ремонта изменится и схема курсирования отдельных маршрутов.

Временно приостановят работу трамвая №16. Автобусы №18, №55 и №151-А будут осуществлять объезд через ул. Краснопольское. Конечную остановку автобуса № 85 на период проведения работ перенесли в здание по адресу ул. Черных Запорожцев, 2-А возле отделения «Новая почта».

Также конечную остановку автобуса №136-А временно перенесли с ул. Инженерная на просп. Богдана Хмельницкого, 123

В департаменте отмечают, что это только первый этап ремонта, и в дальнейшем возможны дополнительные корректировки проезда. О дальнейших изменениях в организации работы общественного транспорта обещают сообщать отдельно.

Горожане призывают заранее планировать свои поездки и учитывать обновленную схему проезда.

