По закону о госбюджете часть пенсионеров сможет получить значительные доплаты в Днепропетровской области.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрены для части украинцев солидного возраста, отвечающих определенным критериям, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в законе "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Речь идет о пенсионерах, которым официально предоставлен статус лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Граждане этих категорий, проживавших на территориях радиоактивного загрязнения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года, имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии. В Харьковской области ее размер в 2026 году составляет 2595 гривен.

Для сравнения, согласно статье 45 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", в прошлом году украинцы с таким статусом получали 2 361 гривну. Таким образом, сумма надбавки выросла на 234 гривны.

Согласно закону о госбюджете, доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области будут лишены украинцы, которые после аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года переехали из зоны обязательного отселения или гарантированного добровольного отселения, а впоследствии вернулись на это место на постоянное проживание.

Также не получат доплату граждане, зарегистрировавшие свое место жительства или переехавшие в указанные зоны уже после аварии на Чернобыльской АЭС.

После оставления пенсионером места постоянного проживания на указанной территории выплата также прекращается. Кроме того, доплату прекращают, если украинец трудоустроится вне зон радиоактивного загрязнения.

Для установления доплаты за проживание в зоне радиоактивного загрязнения Пенсионный фонд Украины должен обеспечить сверку сведений о постоянном месте жительства пенсионера со сведениями государственных реестров.

