Подорожание продуктов в Днепропетровской области ощутили жители региона, покупая базовые товары в крупных супермаркетах.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области отражается на всех основных категориях товаров, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Днепропетровской области свидетельствуют данные официального сайта Минфина.

Наибольшие изменения касаются мясной продукции, молочных товаров и бакалеи, что повлияло на ежедневные расходы местных семей. В частности, свинина ошеек в феврале стоит в среднем 320,17 грн. за килограмм.

В разных сетях ситуация отличается: в Auchan килограмм свинины продают по 319,90 грн, у Novus – 319,00 грн, у Metro – 332,78 грн, а у Megamarket – 309,00 грн.

Для сравнения, в январе средняя цена товара составляла 315,21 грн, что свидетельствует о постепенном росте стоимости мяса в регионе.

Сыр твердый Звена Гора голландский 45% также вырос в цене. Средняя стоимость на него в феврале составила 602,15 грн. за килограмм.

В Megamarket на 10.02.2026 сыр стоил 637,50 грн, а в Metro – 566,80 грн. В январе средний ценник этой категории составил 539,04 грн.

Еще одним продуктом, демонстрирующим подорожание в Днепропетровской области, стала гречка. В феврале ее средняя стоимость составляет 49,85 грн. за килограмм.

В Megamarket килограмм продают по 61,70 грн, в Metro – 47,90 грн, Novus – 47,89 грн, а в Auchan – 41,90 грн. В январе средний ценник составил 47,48 грн.

Специалисты объясняют, что подобная ценденция к повышению связана с несколькими факторами. Война привела к сокращению производства, поскольку боевые действия сократили поголовье скота и птицы.

Это оказывает непосредственное влияние на цены на мясо и яйца. Логистика также стала менее выгодной из-за увеличения стоимости транспортировки и риска доставки.

