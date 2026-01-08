Подорожание хлеба в Днепропетровской области становится все более ощутимым для местных жителей из-за роста затрат на производство.

Подорожание хлеба в Днепропетровской области уже ощущается на рынках и в магазинах, сообщает Politeka.

Хотя хлебопекарные предприятия относятся к критической инфраструктуре, фактические условия их работы остаются сложными.

Отрасль все больше зависит от стабильности электроснабжения, а также короткие перебои сразу влияют на себестоимость продукции. Это и провоцирует подорожание хлеба в Днепропетровской области.

Эксперты отмечают, что в 2026 году поднятие стоимости коснется разных видов хлебобулочных изделий. Самые доступные сорта массового потребления будут стараться содержать в пределах минимального повышения.

Более сложные и специализированные виды могут прибавить 10–15 процентов. В случае проблем с электроснабжением или дефицитом сырья некоторые позиции могут увеличить ценники более чем на 20 процентов.

Основная причина подорожания хлеба в Днепропетровской области – нехватка стабильных мощностей. Даже при наличии электроэнергии предприятия вынуждены работать в режиме жестких лимитов.

Эксперты говорят, что в таких условиях невозможно одновременно обеспечить полноценную работу печей, тестомесов и упаковочных линий.

Дополнительное давление на цены создает повышение стоимости сырья, логистики и горючего, а также кадровый дефицит, заставляющий предприятия увеличивать затраты на оплату труда.

Все это формирует новую экономику производства, где повышение ценников становится только вопросом времени. Впрочем, эксперты подчеркивают, что резкого скачка стоимости социальных сортов ждать не стоит. Однако полностью избежать изменения цен в 2026 году вряд ли удастся.

