Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре организуют городские социальные учреждения, чтобы обеспечить безопасные условия для тех, кто бежал от войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предоставляет Днепровский городской территориальный центр социального обслуживания, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Департамента соцполитики, центр работает с пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

Вне бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре, организация предоставляет социальные услуги, уход на дому, дневные программы адаптации и натуральную помощь.

Во время военного положения сотрудники центра продолжают заниматься подопечными и одновременно помогают переселенцам из других регионов Украины.

В первые дни войны отделение территориального центра Индустриального района стало пристанищем для переселенцев из Донецкой области.

Для комфортного пребывания были оборудованы комнаты отдыха, столовая, кухня и душевые комнаты. Благодаря благотворителям и волонтерам люди получают горячие обеды, питьевую воду и при необходимости диетическое питание.

Кроме базовых потребностей, центром организованы психологическая поддержка и занятия по рукоделию, чтобы помочь переселенцам справляться со стрессом и адаптироваться к новым условиям жизни.

Благодаря усилиям социальных работников и волонтеров бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре стало доступным не только для взрослых, но и для детей и пожилых людей.

Каждый попадающий в терцентр получает возможность восстановить привычный ритм жизни, получить поддержку и безопасное место для ночевки.

Отделение территориального центра адаптирует свои программы под нужды конкретных семей, чтобы обеспечить максимально комфортные условия и психологическую поддержку пережившим потерю дома.

