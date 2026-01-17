Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области намечено с января 2026 года, сообщает Politeka.

Изменения касаются доставки газа в дома, тогда как цена самого топлива для бытовых потребителей останется без изменений.

Проект новых ставок уже направлен в НКРЭКУ для рассмотрения. Повышение будет происходить в два этапа: первый стартует с начала года, второй после 1 апреля. По предварительным расчетам, средний показатель по стране вырастет около 76%. Для Днепропетровского филиала ГРМУ тариф поднимется почти на 190% и достигнет 3,66 гривны за кубометр без НДС.

В других компаниях суммы будут меньше: в Гадячгаге ставка стартует с 3,16 и после весеннего этапа достигнет 3,95 гривны. В то же время в Закарпатье тариф составит 2,48, а в Харьковской области повышение предполагает рост от 0,65 до 0,78 гривны. Стоимость газа для населения останется на уровне 7,96 гривны за кубометр в течение военного положения и не менее полугода после его завершения.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью поддерживать стабильную работу распределительных сетей. Жителям советуют учесть дополнительные расходы при планировании семейного бюджета.

Коммунальные предприятия обязуются опубликовать детальный расчет и порядок оплаты на официальных сайтах. Гражданам рекомендуют регулярно проверять обновления во избежание недоразумений в платежках и обеспечить своевременную оплату счетов.

Местные власти подчеркивают, что соблюдение правил оплаты гарантирует бесперебойную работу систем распределения газа и поддержку качества услуг для всех потребителей.

