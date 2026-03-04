Заранее сформированы детальные графики отключения света в Днепропетровской области на 5 марта.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 5 марта охватят ряд адресов из-за профилактических работ в пределах региона, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Заранее сформированы детальные графики отключения света в Днепропетровской области на 5 марта. Это позволит заранее ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным временным перебоям в электроснабжении.

В Криворожском районе будут действовать дополнительные ограничения с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:

в селе Вильне улицы:

Гагарина: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;

Кузьмы Скрябина: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

Словянська: 8-22;

Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.

село Надеждивка улицы:

Садова: 23, 24;

Шкильна: 1–5, 8–10, 14;

пров. Садовый: 12, 14, 16, 18-21, 23-37 (нечетные), 37А, 39-53 (нечетные).

С 08:00 до 17:00 в городе Жовти Воды будут проводить плановые работы. В этой связи электричества не будет по адресам:

Героив Чорнобыля: 18, 63-83 (непарные);

пров. Азовськый: 2-22 (парные);

пров. Прывитный: 38;

пров. Старыцького: 17-29 (непарные), 30-47, 47А, 48-58;

бульвар Свободы: 54, 56, 56А, 58, 60, 62, 62/120, 64;

Березнева: 39-47 (непарные);

Героив Украины: 4-12 (парные);

Івана Богуна: 73, 75;

Шахтарськои Славы.

С 08:00 до 16:30 часов в городе Вильногирск пропадет свет по следующим адресам:

Центральна: 18, 20, 20А, 22, 22А, 24, 24А, 26, 27, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35;

Виктора Варена: 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 36А, 38, 40;

Захысныкив Украины: 12, 12А, 14, 19, 20, 22;

Юрия Устенка: 11, 13, 15, 23, 25, 27, 29;

Варена: 28, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38, 40;

Садова: 15, 17, 17А, 19, 19А, 30, 30/21, 32, 34.

В связи с выполнением плановых работ с 9 до 15 часов будет отключение электроэнергии в селе Попасне на улицах:

Родзянко — 1, 3, 4, 5/А, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26

Шевченка - 30

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: жителей предупредили о росте цен.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: на что резко выросли ценники в феврале 2026 года.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: украинцам доступна помощь, как ее получить.