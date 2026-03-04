С февраля вступило в силу подорожание проезда в Днепропетровской области, касающееся междугороднего сообщения между Каменским и Днепром, сообщает Politeka.

О новых тарифах объявили работающие на этом направлении перевозчики.

Маршрут в АС «Новый центр», обслуживаемый компанией «Автолуч», вырос в цене с 60 до 80 гривен. В предприятии объясняют решение повышением затрат на горючее, запчасти, техническое обслуживание транспорта и кадровый дефицит.

Ранее, с 12 февраля, измененную сумму установили на рейсе №100, сообщающем железнодорожный вокзал Каменского с центральным автовокзалом Днепра. Там билет сейчас стоит 70 гривен.

Таким образом, подорожание проезда в Днепропетровской области затронуло сразу несколько популярных направлений. Представители компаний отмечают, что корректировка позволит сохранить регулярность отправлений и обеспечить техническую исправность автобусов.

Обновленный график из Каменского по будням предусматривает выезды в 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 и 16:00. В выходные транспорт курсирует в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00.

Из Днепра от АС «Новый центр» в рабочие дни автобусы отправляются в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00. В выходные - в 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.

Пассажирам советуют учитывать новые расценки при планировании поездок и заранее проверять время отправления. Местных жителей также призывают уточнять детали непосредственно у перевозчиков, ведь при изменении экономических условий возможна дальнейшая корректировка стоимости.

