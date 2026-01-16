Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области направлено не только на временное размещение, но и на восстановление самостоятельности.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляет переселенцам возможность проживать до года в специально обустроенных помещениях, сообщает Politeka.

Программа ориентирована на людей, которые после медицинского или досмотрового сопровождения нуждаются в дополнительной помощи в повседневных делах.

Финансирование осуществляется из государственного бюджета, поэтому переселенцы не тратят свои средства. Комнаты и квартиры оборудованы базовыми удобствами, что позволяет готовить еду и вести домашнее хозяйство.

Инициатива включает психологическую и социальную поддержку. Специалисты помогают адаптироваться к новым условиям, развивать навыки самостоятельной жизни и решать бытовые вопросы. Комплексное сопровождение предоставляется вне зависимости от формы собственности помещений.

Физические и юридические лица, готовые предоставить жилье, должны быть внесены в Реестр поставщиков социальных услуг и отвечать требованиям Кабмина. Помещение должно быть пригодным для проживания и безопасно для жителей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области направлено не только на временное размещение, но и на восстановление самостоятельности, ощущения безопасности и стабильности для тех, кто покинул дом из-за войны. Министерство социальной политики отмечает соблюдение процедур, чтобы обеспечить эффективную и качественную поддержку переселенцев.

Программа продолжает действовать, оказывая переселенцам комфорт и поддержку в течение всего года.

Кроме того, в Днепропетровской области можно получить гуманитарную помощь.

По информации фонда «Каритас Донецк», помощь получают жители временных приютов и домохозяйства, не имеющие возможности самостоятельно подготовить дома к зиме.

