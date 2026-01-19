Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге играет важную роль в стабилизации быта людей.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге стартовала в рамках нового проекта волонтерского центра «Свободные вместе», о чем сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на внутренне перемещенные лица и жители города, которые из-за войны потеряли стабильные заработки и оказались в сложных обстоятельствах. Основной акцент сделан на поддержке домохозяйств с острыми потребностями.

Организаторы отмечают, что в первую очередь помощь получают семьи, которые ранее не обращались за поддержкой или подали заявки до августа 2025 года. Такой подход позволяет избежать повторного распределения ресурсов и расширить круг получателей.

Выдача осуществляется ежедневно, однако количество семей ограничено – до 150 в день. Ограничения ввели для упорядочения процесса, уменьшения очередей и соблюдения требований безопасности. Наборы передают только при личном присутствии после предварительной регистрации.

Продуктовые пакеты содержат базовые продукты, рассчитанные на определенный период. Запасы пополняют регулярно, в то же время волонтеры просят соблюдать установленный график получения.

Проект реализуют при поддержке международной организации Global Empowerment Mission. Сейчас передано более двухсот наборов примерно такому же количеству семей, а работу планируют продолжать.

По словам специалистов, гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге играет важную роль в стабилизации быта людей, вынужденных покинуть собственные дома, и способствует снижению социального напряжения в обществе.

Кроме того, в Днепропетровской области люди могут получить денежную помощь.

