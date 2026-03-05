Завершение отопительного сезона в Днепре в 2026 году будет происходить постепенно.

Отопительный период в этом году проходил сложно из-за военных вызовов и регулярных ударов по энергетической инфраструктуре.

Во время сильных морозов некоторые дома оставались без тепла из-за аварийных отключений электричества. Основная задача коммунальных служб – не допустить размораживания систем. Бригады работали круглосуточно, ликвидируя последствия перебоев.

Особенно тяжелая ситуация была в Зеленодольской общине: более ста домов оставались без централизованного теплоснабжения. Для поддержки жителей ввели сниженный тариф на электроэнергию, область получила генераторы и оборудование от международных доноров, что помогло стабилизировать работу коммунальных предприятий.

Мэр Борис Филатов отметил, что подготовка к следующему отопительному сезону началась сразу после окончания предыдущего. Проводятся совещания, анализируются слабые места системы и планируются ремонтные работы.

Относительно конкретной даты завершения отопительного сезона в Днепре решение будет принято в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 830. Отопление отключат, когда средняя суточная температура в течение трех дней превысит +8 °C. Окончательное решение будет также учитывать погодные условия и состояние городской инфраструктуры.

