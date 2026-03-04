Новый график движения поездов в Днепропетровской области был введен в марте из-за плановых ремонтных работ на путях, сообщает Politeka.

О корректировке сообщили в «Укрзализныце».

Первые изменения вступили в силу 4 марта. Поезд №6124/6123 Днепр-Главный - Запорожье-1 отправляется в 14:52 и прибывает в 18:13. Рейс №6132 Запорожье-1 - Синельниково-1 стартует в 18:33 с прибытием в 20:19. Электричка №6110 Днепр-Главный - Синельниково-2 теперь отправляется в 08:05 и прибывает в 09:46.

С 9 по 13 марта действуют коррективы для поезда №6173 Берестин — Днепр-Главный. Отправка запланирована на 14:43, прохождение станции Самар-Днепровский - в 18:01.

В этот же период, с 10 по 13 марта, обновлено расписание рейса №6171 Берестин — Днепр-Главный. Он отправляется в 02:39, а через Самар-Днепровский следует в 06:02.

Отдельно 18 и 20 марта изменено время курсирования поезда №7201 Синельниково-1 - Днепр-Главный. Отправление происходит в 08:15, прибытие - в 09:29.

В компании отмечают, что новый график движения поездов в Днепропетровской области связан с модернизацией инфраструктуры. Пассажирам советуют проверять актуальное расписание перед поездкой.

Кроме того, в Днепре ввели ограничения для транспорта из-за первого этапа ремонта трамвайного пути на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Черных Запорожцев, сообщает Politeka.

Как уточнили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры городского совета, работы начались 1 марта 2026 и продлятся до 1 мая 2026 года. В этот период закрыт правый поворот с проспекта Богдана Хмельницкого на улицу Черных Запорожцев.

Изменения относятся как к общественному, так и к частному транспорту.

