Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге способствует стабилизации быта людей.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге стартовала в рамках нового проекта волонтерского центра «Вільні разом», сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на переселенцев и местных жителей, которые из-за войны потеряли стабильные доходы и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Организаторы отмечают: приоритет предоставляют домохозяйствам с самыми острыми потребностями. Прежде всего, поддержку получают семьи, которые ранее не обращались за ресурсами или подали заявки до августа 2025 года. Такой подход позволяет избежать дублирования и охватить большее количество заявителей.

Выдача производится ежедневно, однако действует лимит — до 150 семей в день. Это помогает упорядочить процесс, уменьшить очереди и соблюдать требования безопасности. Свертки передают только при личном присутствии после предварительной регистрации.

Наборы включают в себя базовые продукты, рассчитанные на определенный период. Запасы регулярно пополняют, а волонтеры просят получателей соблюдать установленный график.

Проект реализуют при поддержке международной организации Global Empowerment Mission. Сейчас уже передано более двухсот комплектов примерно такому же количеству семей, и работу планируют продолжать.

По словам координаторов, гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге способствует стабилизации быта людей, вынужденных покинуть дома, а также уменьшает социальное напряжение в обществе.

Кроме того, жители Днепропетровской области могут получить доплаты. Эти средства будут выплачиваться дополнительно к основной пенсии в качестве компенсации за проживание на опасных территориях.

