Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі стартувала в межах нового проєкту волонтерського центру «Вільні разом», про що повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на внутрішньо переміщених осіб і жителів міста, які через війну втратили стабільні заробітки та опинилися у складних обставинах. Основний акцент зроблено на підтримці домогосподарств із найгострішими потребами.

Організатори зазначають, що першочергово допомогу отримують родини, які раніше не зверталися по підтримку або подали заявки до серпня 2025 року. Такий підхід дозволяє уникнути повторного розподілу ресурсів і розширити коло отримувачів.

Видача здійснюється щодня, однак кількість сімей обмежена — до 150 на день. Обмеження запровадили для впорядкування процесу, зменшення черг і дотримання безпекових вимог. Набори передають лише за особистої присутності після попередньої реєстрації.

Продуктові пакунки містять базові харчі, розраховані на визначений період. Запаси поповнюють регулярно, водночас волонтери просять дотримуватися встановленого графіка отримання.

Проєкт реалізують за підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission. Наразі передано понад дві сотні наборів приблизно такій самій кількості родин, а роботу планують продовжувати.

За словами фахівців, гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі відіграє важливу роль у стабілізації побуту людей, які були змушені залишити власні домівки, та сприяє зниженню соціальної напруги в громаді.

Крім того, в Дніпропетровській області люди також можуть отримати грошову допомогу.

