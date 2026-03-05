Графики отключения света в Днепропетровской области на 6 марта охватят часть региона, поэтому важно знать, где дополнительно вводят ограничения, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

В Днепропетровской области заранее обнародованы подробные графики отключения света на 6 марта. Это позволяет жителям заранее ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным временным перебоям в электроснабжении.

В Криворожском районе запланированы дополнительные ограничения с 08:00 до 17:00 в селе Лозуватка. Однако ограничения коснутся только следующих адресов:

ул. Богуна: 5-8, 10, 11, 13, 14, 48.

В городе Вильногирськ свет выключат с 08:00 до 15:00 часов. В частности, обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

Захысныкив Украины: 1, 1Б, 3, 5, 7;

ул. Молодижна: 8, 28, 30, 30А, 32, 32А, 34, 34А, 34Б, 34В, 36, 36А, 38, 38А.

бульвар Мыру: 2-8 (парные), 8А, 10;

ул. Варена: 15А;

ул. Промыслова: 18, 20;

ул. Центральна: 43, 45, 45А, 45Б, 47, 47А, 47Б, 47Г, 49, 49А, 49Б, 49В.

С 08:00 до 17:00 в городе Жовти Воды будут проводить плановые работы, из-за чего электроснабжение будет временно отсутствовать по указанному адресу:

пров. Стовбы: 5, 7.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» будет проводить профилактические работы в пределах Гречаноподского сельского территориального общества. В связи с выполнением этих работ с 08:00 до 16:00 06.03.2026 года будет полное отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах: с. Калынивка.

