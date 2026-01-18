Энергетики начали объявлять графики отключения света для Днепропетровской области на следующую неделю – с 19 по 25 января 2026 года.

В связи с проведением плановых профилактических работ в электрических сетях в Днепропетровской области с 19 по 25 января 2026 снова будут действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В понедельник, 19 января, в Днепропетровской области дополнительные графики отключения света будут действовать, в частности, в следующих населенных пунктах:

Желтые Воды (частично по улицам Героев Украины и Ивана Франко) – с 8:00 до 17:00;

Аулы (ул. Железнодорожная, Гоголя, Единства, пер. Железнодорожный, Космонавтов) – с 12:00 до 18:00.

В городе Желтые Воды обесточения продолжатся и во вторник, сообщает Politeka. По данным ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", с 8:00 до 14:00 без электроэнергии останутся некоторые жители улицы Героев Украины и бульвара Свободы, а с 8:00 до 17:00 – улицы Героев УПА и пер. Коцюбинского.

На среду, 21.01, дополнительные графики отключения света в Днепропетровской области планируются в пределах Гречаноподовского сельского территориального общества - с 8:00 до 18:00. в с. Калиновка, а также Каменской городской общины – с 8:00 до завершения плановых работ в поселке Карнауховка по улице Каменская.

О других ограничениях электроснабжения в регионе на период с 19 по 25 января 2026 года ДТЭК и ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" могут объявить позже, следите за актуальными сообщениями на страницах компаний.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.