Енергетики почали оголошувати графіки відключення світла для Дніпропетровської області на наступний тиждень – із 19 по 25 січня 2026 року.

У звʼязку з проведенням планових профілактичних робіт в електричних мережах у Дніпропетровській області з 19 по 25 січня 2026 року знову діятимуть локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

У понеділок, 19 січня, у Дніпропетровській області додаткові графіки відключення світла діятимуть зокрема в таких населених пунктах:

Жовті Води (частково по вулицях Героїв України та Івана Франка) – з 8:00 до 17:00;

Аули (вул. Залізнична, Гоголя, Єдності, пров. Залізничний, Космонавтів) – з 12:00 до 18:00.

У місті Жовті Води знеструмлення продовжаться і у вівторок, повідомляє Politeka. За даними ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", з 8:00 до 14:00 без електроенергії залишаться деякі мешканці вул. Героїв України та бульвару Свободи, а з 8:00 до 17:00 – вул. Героїв УПА та пров. Коцюбинського.

На середу, 21.01, додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області плануються в межах Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади – з 8:00 до 18:00. у с. Калинівка, а також Камʼянської міської громади – з 8:00 та до завершення планових робіт у селищі Карнаухівка по вулиці Камʼянська.

Про інші обмеження електропостачання в регіоні на період із 19 по 25 січня 2026 року ДТЕК та ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" можуть оголосити пізніше, стежте за актуальними повідомленнями на сторінках компаній.

