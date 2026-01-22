Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью обеспечить стабильную работу сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области начало оказывать влияние на платежки с начала года, сообщает Politeka.

Изменения относятся только к стоимости доставки газа, в то время как цена самого ресурса для населения остается фиксированной.

Первый этап стартовал в январе, второй запланирован после 1 апреля. Речь идет именно об оплате распределения, а не о потреблении топлива, что часто вызывает недоразумения среди абонентов.

В среднем по Украине рост составляет около 76%. Для Днепропетровского филиала ГРМУ показатель выше – почти 190%, до 3,66 гривны за кубометр без НДС. Для сравнения, в Гадячгаге тариф стартует с 3,16 и после весны вырастет до 3,95, в Закарпатской области - 2,48, а в Харьковской - от 0,65 до 0,78 грн.

Тариф на газ для бытовых потребителей остался неизменным — 7,96 грн за кубометр. Его планируют хранить не менее шести месяцев после завершения военного положения.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью стабильной работы сетей. Рост расходов по обслуживанию инфраструктуры заставляет пересматривать ставки.

Также следует отметить, что коммунальные компании публикуют подробные расчеты на официальных сайтах. Жителям советуют внимательно проверять платежки, следить за обновлениями и планировать расходы во избежание недоразумений и просрочок.

Своевременная оплата гарантирует украинским бесперебойную работу газораспределительной системы и стабильное качество услуг для всех абонентов.

