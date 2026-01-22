Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області обумовлене економічними чинниками та необхідністю забезпечити стабільну роботу мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області почало впливати на платіжки з початку року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються тільки вартості доставки газу, в той час як ціна самого ресурсу для населення залишається фіксованою.

Перший етап стартував у січні, другий заплановано після 1 квітня. Йдеться саме про оплату розподілу, а не споживання палива, що часто викликає непорозуміння серед абонентів.

У середньому по Україні зростання становить близько 76%. Для Дніпропетровської філії ГРМУ показник вищий — майже 190%, до 3,66 гривні за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у «Гадячгазі» тариф стартує з 3,16 і після весни зросте до 3,95, у Закарпатській області — 2,48, а у Харківській — від 0,65 до 0,78 грн.

Тариф на сам газ для побутових споживачів залишився незмінним — 7,96 грн за кубометр. Його планують зберігати щонайменше шість місяців після завершення воєнного стану.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області обумовлене економічними чинниками та необхідністю забезпечити стабільну роботу мереж. Зростання витрат на обслуговування інфраструктури змушує переглядати ставки.

Також варто зауважити, що комунальні компанії публікують детальні розрахунки на офіційних сайтах. Мешканцям радять уважно перевіряти платіжки, стежити за оновленнями та планувати витрати, щоб уникнути непорозумінь і прострочень.

Своєчасна оплата гарантує українцям безперебійну роботу газорозподільної системи та стабільну якість послуг для всіх абонентів.

