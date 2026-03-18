График отключения газа с 19 по 20 марта в Днепропетровской области охватывает отдельные общины региона.

График отключения газа с 19 по 20 марта в Днепропетровской области сформирован в связи с проведением газоопасных работ, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 19 по 20 марта в Днепропетровской области будет касаться нескольких общин.

В компании отмечают, что такие меры необходимы для обеспечения безопасной работы газовых сетей.

Проведение газоопасных работ предусматривает соблюдение специальных технических процедур, направленных на поддержание стабильности системы и предотвращение возможных аварийных ситуаций.

В Никопольском территориальном сообществе из-за выполнения необходимых работ будет временно прекращено распределение голубого топлива для 151 потребителя частного сектора.

Работы запланированы на два дня. 19 марта 2026 года ограничение продлится с 09:00 до 16:30. 20 марта 2026 работы будут проводиться с 09:00 до 15:30.

В этот период подача голубого топлива будет ограничена, а по завершении работ распределение возобновят в установленном порядке.

График отключения газа с 19 по 20 марта в Днепропетровской области также касается Солонянского территориального общества.

Здесь, в связи с выполнением газоопасных работ, будет временно прекращено распределение голубого топлива для 18 потребителей частного сектора.

Согласно обнародованным данным, работы начнутся 19 марта 2026 в 8:00 и продлятся до 20 марта 2026 15:45. В течение этого времени газоснабжение будет ограничено.

Последние новости Украины:

