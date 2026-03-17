В Днепропетровской области 18 марта запланированы дополнительные графики отключения света в отдельных населённых пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Информацию об ограничении предоставили несколько местных общин со ссылкой на ПЭЭМ ЦЭК.

Відключення відбудуться в рамках планових та профілактичних робіт на електромережах. Жителям радять ознайомитися з деталями графіка відключень, щоб врахувати тимчасові перебої при плануванні щоденних справ.

В частности, в городе Жовти Воды профилактические работы будут проводиться для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций. В этой связи с 08:00 до 17:00 будет временно отсутствовать электроснабжение по определенным адресам:

Ивана Богуна: 81, 83;

Франка: 34-42 (парные);

Козацькои Славы: 7-13 (непарные), 13А.

Также профилактические работы запланированы в Каменском районе. В селе Днипровське с 09:30 до 16:00 часов электроснабжение временно прекратят на отдельных улицах:

Козацька: 4Г;

Лисна: 1, 1А, 1Б, 3, 5, 106;

Набережна: 1, 1А, 1Б, 1В, 2-8 (парные), 18;

Чумацька: 15;

Шкильна: 2, 6-10 (парные);

Володымырська: 4;

Спортывна: 9, 9/1.

Также продлятся дополнительные графики отключения света в Криворожском районе. Ограничения охватят отдельные адреса региона, а именно:

село Широка Дача улицы:

Вышнева: 1, 1А, 1Б, 3, 5;

Спортывна: 1-5, 7-13, 15;

село Новый Шлях улица:

Мыру: 1, 3, 4, 14.

