В Днепропетровской области 18 марта запланированы дополнительные графики отключения света в отдельных населённых пунктах региона, сообщает Politeka.net.
Информацию об ограничении предоставили несколько местных общин со ссылкой на ПЭЭМ ЦЭК.
Отключения состоятся в рамках плановых и профилактических работ на электросетях. Подробные графики отключения света в Днепропетровской области 18 марта уже обнародованы, что позволяет жителям заблаговременно спланировать свои дела и избежать непредвиденных неудобств. Жителям советуют ознакомиться с деталями графика отключений, чтобы учесть временные перебои при планировании ежедневных дел.
В частности, в городе Жовти Воды профилактические работы будут проводиться для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций. В этой связи с 08:00 до 17:00 будет временно отсутствовать электроснабжение по определенным адресам:
- Ивана Богуна: 81, 83;
- Франка: 34-42 (парные);
- Козацькои Славы: 7-13 (непарные), 13А.
Также профилактические работы запланированы в Каменском районе. В селе Днипровське с 09:30 до 16:00 часов электроснабжение временно прекратят на отдельных улицах:
- Козацька: 4Г;
- Лисна: 1, 1А, 1Б, 3, 5, 106;
- Набережна: 1, 1А, 1Б, 1В, 2-8 (парные), 18;
- Чумацька: 15;
- Шкильна: 2, 6-10 (парные);
- Володымырська: 4;
- Спортывна: 9, 9/1.
Также продлятся дополнительные графики отключения света в Криворожском районе. Ограничения охватят отдельные адреса региона, а именно:
село Широка Дача улицы:
- Вышнева: 1, 1А, 1Б, 3, 5;
- Спортывна: 1-5, 7-13, 15;
село Новый Шлях улица:
- Мыру: 1, 3, 4, 14.
