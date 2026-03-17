Работа для пенсионеров в Днепропетровской области охватывает разные сферы – от водительских специальностей до обслуживания торгового оборудования, сообщает Politeka.

Мы просмотрели объявления о работе для пенсионеров в Днепропетровской области на платформе work.ua и выделили самые лучшие предложения. О самой высокооплачиваемой должности – смотрите в конце.

Среди доступных вакансий водитель такси на авто парке от службы Uklon с оплатой от 25 000 до 30 000 грн и возможностью получать до 65% от кассы.

Компания предоставляет авто, техническое обслуживание и гибкий график. Основные требования – категория B, активный стаж вождения от 9 месяцев и современный смартфон.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области есть и в другой сфере. Инженер-конструктор компании EDS, инженерно-инвестиционная группа, может получать 30 000 грн.

Работники разрабатывают чертежи и 3D модели силовых трансформаторов, оформляют документацию в соответствии со стандартами ДСТУ/ГОСТ/IEC и контролируют качество проектной документации.

Наиболее высокооплачиваемое предложение для людей постарше в нашем регионе – водитель-экспедитор с личным автомобилем в Zakaz.ua с оплатой 40 000 грн.

Работники обеспечивают своевременную доставку заказов по городу, самостоятельную погрузку товаров и соблюдение стандартов сервиса.

Компания компенсирует амортизацию автомобиля, горючее, предоставляет корпоративные скидки на медицинскую лабораторию и автогражданку.

Гибкие маршруты и сопровождение наставника позволяют пенсионерам быстро адаптироваться и эффективно работать, получая стабильный и конкурентный доход.

