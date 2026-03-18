Подорожание проезда в Днепропетровской области затронет один из популярных автобусных маршрутов, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда в Днепропетровской области касается маршрута, соединяющего левобережье Каменского с Днепром, сообщает Politeka.

Перевозчик Экспресс-2001 меняет тариф на перевозку пассажиров. СМИ получили официальную информацию от перевозчика, обслуживающего направление «Каменское (ККЗ «Мир», левый берег) – Днепр (цирк)».

После подорожания проезда в Днепропетровской области, начиная с 9 марта, билет обойдется в 80 гривен. Раньше пассажиры платили 70 гривен.

Таким образом, подорожание проезда в Днепропетровской области для этого направления составит 10 гривен. В компании объяснили, что решение о повышении тарифа связано с рядом экономических факторов.

Речь идет об общем росте стоимости горючего и запасных частей для транспорта. Также на финансовую нагрузку предприятия повлияли повышенные налоговые платежи и коммунальные расходы.

Отдельно у перевозчика обратили внимание на повышение стоимости полисов гражданской ответственности, проведение технической диагностики автобусов и других производственных затрат, необходимых для работы транспорта.

Вместе с новым тарифом перевозчик обнародовал график движения автобусов. В будние дни автобусы из Каменского от ККЗ «Мир» отправляются в 06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00.

В выходные дни рейсы осуществляются в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00.

В обратном направлении из Днепра от Цирка автобусы отправляются как в будни, так и в выходные в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 19:00, 17:00. 20:20.

