Нынешняя зима стала серьезным испытанием для аграриев, что может привести к возможному дефициту продуктов в Днепропетровской области.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области возможен из-за опасной погоды, накрывшей территорию Украины зимой, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил эксперт Виталий Постригань.

Нынешняя зима стала серьезным испытанием для аграриев. Мощные морозы, обильные снегопады и резкие температурные колебания создали риск для озимых культур, прежде всего для пшеницы, из которой производят хлеб.

Главная угроза была не столько в холодном воздухе, сколько в состоянии почвы. Когда температура на уровне корневой системы опускалась до –10 °C и удерживалась в течение двух суток, растения могли испытать критические повреждения или даже погибнуть.

После периода оттепели специалисты провели проверку образцов с полей. Предварительные результаты обнадеживающие: массовое вымерзание не зафиксировано, и в большинстве регионов озимая пшеница пережила зиму без значительных потерь. В то же время в районах с недостаточным снежным покровом часть посевов могла пострадать. Самым чувствительным к морозам оказался озимый ячмень.

Вместе с тем, снег, который зимой выполнял защитную функцию, теперь создает новые трудности. Из-за значительных его объемов агротехника не может вовремя выехать в поля для подкормки культур. Дополнительный риск связан с возможными подтоплениями: быстрое таяние снега может привести к накоплению воды в низменных участках и отрицательно повлиять на состояние посевов.

Несмотря на это, у ситуации есть и положительная сторона. В почве зафиксированы одни из самых высоких за последние три десятилетия запасов влаги, что создает хорошие предпосылки для формирования урожая. Если весна будет умеренной, без резких погодных скачков, и аграрии смогут своевременно провести все необходимые работы, урожайность может остаться на приемлемом уровне.

Относительно возможного дефицита в Днепропетровской области пока оснований для паники нет. Массовая гибель озимых культур не зафиксирована. Однако некоторые риски все же существуют: резкое потепление, подтопление или другие неблагоприятные условия весной могут уменьшить объемы урожая. А сокращение производства зерна традиционно создает предпосылки для роста цен.

Источник: Телеграф.

Последние новости Украины:

