Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно как для краткосрочного убежища, так и для длительного размещения с минимальной бытовой поддержкой.

В Васильковке, Днепре и Кривом Роге местные жители предоставили возможность бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Предложения отличаются по продолжительности и условиям проживания.

В Васильковке предлагают две комнаты в частном доме. Жилье насчитывает четыре жилых помещения, кухню, санузел и прихожую. Доступны газовое отопление, вода, колонка, холодильник, микроволновка, стиральная машина и базовая мебель. Проживание подходит для двух человек в возрасте 50+. Предусмотрено сожительство с пожилой женщиной. Среди условий - поддержание порядка, уход за садом и огородом и покрытие коммунальных платежей.

В Днепре на улице Силова предлагается отдельная комната со всеми удобствами и возможностью питания. Там живет мужчина 63 лет. Помощь необходима только в бытовых вопросах по договоренности, без работы или медицинского сопровождения. Детали обсуждают лично.

В Кривом Роге, микрорайон Солнечный, принимают маму с одной или двумя детьми на срок около 40-50 дней. Доступны две комнаты в трехкомнатной квартире на пятом этаже. Лифт часто не работает, есть отопление, водонагреватель и газовая плита. Свет выключают по графику. В квартире проживает мужчина с инвалидностью 51 года, нуждающийся в помощи только с приготовлением пищи.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно как для краткосрочного убежища, так и для длительного размещения с минимальной бытовой поддержкой. Платформа «Помоги» упрощает поиск и позволяет переселенцам быстро находить жилье, отвечающее их потребностям.

