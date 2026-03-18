Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области можно оформить через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или подать документы лично, сообщает Politeka.

О подаче документов на субсидию для пенсионеров в Днепропетровской области рассказали на официальном сайте ПФУ.

Онлайн-подача предусматривает авторизацию в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

После входа в систему необходимо выбрать услугу Заявление на субсидию и проверить актуальность данных в профиле пользователя.

Далее следует указать адрес для получения субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области и определить, нужна помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В заявлении необходимо выбрать конкретные услуги, заполнить поля по каждой из них, указать счет IBAN для начисления средств и добавить информацию обо всех зарегистрированных в жилье лицах и родственниках.

Для внутренне перемещенных лиц или арендодателей отмечают только тех, кто фактически проживает в доме. После проверки данных заявление подписывают электронной подписью и посылают на рассмотрение.

Офлайн-подача документов также доступна гражданам. С 1 декабря граждане могут обращаться лично в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или посылать документы по почте в адрес соответствующего органа.

Для назначения выплаты граждане предоставляют заявление и декларацию о доходах и расходах лиц, обращающихся за помощью.

Особое внимание обращают на выплаты на приобретение твердого или жидкого печного бытового топлива. Они назначаются на основании доходов домохозяйства за предыдущий календарный год.

