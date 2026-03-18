Ограничения движения транспорта в Днепре будут касаться переулка Южного, где проезд временно перекроют в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.
Решение об ограничении движения транспорта в Днепре было принято во время очередного заседания, на котором рассматривали вопросы организации выполнения строительных работ в городе.
Согласно обнародованному документу, разрешение на перекрытие проезжей части получил обслуживающий кооператив «ЖСК «РЕСПЕКТ».
Именно эта организация будет выполнять строительные работы на данном участке в Днепре, что и стало основанием для временного ограничения движения.
Как отмечается, перекрытие будет длиться достаточно долго. Проезд авто на переулке Южном будет полностью закрт с 8 апреля по 8 октября 2026 года.
Таким образом, неудобства местных жителей будут действовать в течение полугода, что может повлиять на привычные маршруты как водителей, так и общественного транспорта в центральной части города.
При выполнении работ подрядная организация должна соблюдать определенные требования безопасности. В частности, речь идет о необходимости установления временных дорожных знаков, информирующих об изменениях.
Также предусмотрено обустройство ограждения вокруг места проведения строительных работ, чтобы сделать невозможным доступ посторонних лиц к опасной зоне.
Особое внимание должны уделить организации безопасного передвижения пешеходов вблизи участка, где будут продолжаться работы.
Это важно, поскольку переулок расположен в центре города, где ежедневно фиксируется значительный пешеходный и транспортный поток. Жители района и водители призывают заранее учитывать эти изменения и планировать свои маршруты с учетом перекрытия.
Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области изменились цены на базовую корзину
Также Politeka писала о подорожании проезда в Днепропетровской области
Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для ВПЛ в Днепре