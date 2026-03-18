Подорожание продуктов в Днепропетровской области влияет на покупательную способность украинцев, к сожалению, тенденция роста цен продолжилась в марте, пишет Politeka.net.

Мы провели мониторинг на сайте Минфина и выяснили, что выросло в стоимости больше всего.

Март подтверждает, что цены на продукты питания продолжают расти. Больше всего подорожали продукты в Днепропетровской области оказалось на скумбрию, молоко и батон.

Скумбрия свежемороженая: цены выросли почти на 15 гривен

Средняя стоимость скумбрии в марте составляет 289,50 грн за килограмм, в то время как в феврале она была 274,64. Повышение почти на 15 гривен в месяц.

В магазинах ситуация такова: Novus предлагает рыбу за 284 грн, Megamarket — дороже всего за 295. Для тех, кто планирует покупать скумбрию оптом, разница между магазинами может быть ощутима.

Молоко «Яготинське» 2,6%: стабильное подорожание

Средняя стоимость молока в марте составляет 61,25 грн. за упаковку 900 мл, тогда как в феврале средняя стоимость была 54,40. Рост составляет около 7 гривен.

Разница по сетям: Auchan продает молоко за 57,90, Novus – 58,99, Metro – 60,32, а Megamarket установил самую дорогую – 67,80. То есть, экономия зависит не только от вида продукта, но и от выбранной торговой сети.

Батон: цены подросли, но разница между сетями остается

Батон «Рум’янець» нарезка 450 г в марте стоит в среднем 34,15 грн, в то время как в феврале был 33,10. По магазинам: Metro - 32,30, Novus - 35,99.

Батон «Київський нарізний» 500 г в среднем стоит 37,72 гривен, тогда как в феврале был 36,80. Novus продает его за 38,54, Auchan – за 36,90. Самый дешевый хлеб предлагает Auchan, а самый дорогой – Novus.

