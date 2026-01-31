Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області триватиме до завершення опалювального сезону.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області розпочала роботу цього тижня і вже охопила кілька громад регіону, повідомляють місцеві органи влади з посиланням на Politeka.

Програму реалізують спільно з благодійними фондами, щоб підтримати населення під час підвищення витрат на опалення.

Основні отримувачі — внутрішньо переміщені особи, літні люди та домогосподарства з обмеженими доходами. Допомогу також надають громадянам без регулярних надходжень та українцям із хронічними хворобами. Особлива увага приділяється багатодітним сім’ям, матерям із дітьми та людям з інвалідністю.

В межах ініціативи мешканці отримують паливні брикети та фінансові виплати для часткового покриття комунальних витрат. Підтримка вже поширена на Синельниківський і Нікопольський райони. У Слов’янській громаді мешканці забезпечуються твердим паливом, а в Зорі та Приміському — грошовими виплатами. Аналогічні заходи діють у Покровському та Марганецькому напрямках.

Організатори уточнюють, що гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області триватиме до завершення опалювального сезону. Обсяги підтримки можуть коригуватися залежно від потреб громад. Місцевим радять заздалегідь підготувати документи та звертатися до соціальних центрів для швидкого отримання передбаченої допомоги.

Крім того, в Дніпропетровській області українці також мають можливість отримати доплати.

У 2026 році для цієї категорії громадян розмір щомісячної доплати зріс до 2 595 грн. Ці кошти виплачуватимуться додатково до основної пенсії як компенсація за проживання на небезпечних територіях.

