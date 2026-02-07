Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Днепропетровской области повышает эффективность профилактики.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Днепропетровской области начала действовать с января 2026, сообщает Politeka.

О старте инициативы сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Программа реализуется в рамках государственного проекта «Скрининг здоровья 40+» и предусматривает финансовую поддержку для профилактических медицинских обследований, направленных на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и психических расстройств.

Жители региона от 40 лет получают персональное приглашение через приложение «Дія» на 30-й день после дня рождения. После подтверждения средства в размере 2000 гривен зачисляются на Дія.Карту и используются исключительно для прохождения скрининга. Для граждан, не пользующихся цифровыми сервисами, предусмотрена альтернативная процедура через банки или центры предоставления административных услуг.

Обследование будут проводить государственные, коммунальные и частные медицинские учреждения, отвечающие стандартам Министерства здравоохранения и НСЗУ. Полный список учреждений опубликуют в ближайшее время.

Специалисты отмечают, что денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Днепропетровской области повышает эффективность профилактики, помогает вовремя выявлять болезни и улучшает качество жизни старшего возраста.

Для реализации программы в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 10 млрд. грн. Координацию обеспечивают Минздрав, НСЗУ и Минцифр, чтобы гарантировать беспрепятственный доступ к услугам всем желающим.

Граждан призывают следить за обновлениями и своевременно воспользоваться финансовой поддержкой для максимальной пользы.

