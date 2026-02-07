Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется один раз в месяц.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре продолжает оказываться в 2026 году и охватывает переселенцев, проживающих во временных центрах и шелтерах города, сообщает Politeka.net.

Координацией занимается Департамент социальной политики городского совета . Продуктовые наборы издают регулярно, чтобы поддержать людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях из-за вынужденного перемещения или последствий войны.

Воспользоваться программой могут пожилые граждане, лица с инвалидностью, матери с детьми, законные опекуны несовершеннолетних или недееспособных, а также дети от трех до восемнадцати лет. Отдельно помощь получают переселенцы под сопровождением городского центра социальных служб. Новые получатели справки ВПЛ, проживающие в компактных временных домах, имеют право на одноразовую поддержку независимо от категории.

Также следует отметить, что обязательным условием является регистрация в Днепре после 24 февраля 2022 по фактическому адресу проживания. Каждый пакет содержит продукты длительного хранения: мясные и рыбные консервы, блюда, крупы, макароны, чай, кофе, сладости и другие товары первой необходимости.

Для получения набора украинцам необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства, предоставить удостоверение личности, справку переселенца, документы на ребенка и, при необходимости, подтверждение инвалидности.

Специалисты отмечают местным жителям, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется один раз в месяц. Своевременная подача документов позволяет избежать очередей и получить полный объем поддержки без задержек.

