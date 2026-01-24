Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется внутренне перемещенным лицам, проживающим во временных центрах, и охватывает наиболее социально уязвимые категории, сообщает Politeka.net.
По информации прессслужбы Департамента социальной политики, местные власти организовали регулярную выдачу продуктовых наборов для жителей МТКП и шелтеров. Инициатива направлена на поддержку граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны или переселения.
Получить помощь могут:
- пожилые люди;
- лица с инвалидностью;
- матери с детьми;
- законные представители малолетних или недееспособных лиц;
- дети от 3 до 18 лет.
Кроме того, продуктовые пакеты доступны ВПЛ, которые находятся на попечении Днепровского городского центра социальных служб. Переселенцы, которые впервые обращаются за справкой ВПЛ и проживают в МТКП, но не входят в указанные категории, могут получить помощь единовременно.
Обязательным условием является регистрация в городе после 24 февраля 2022 г. по адресу временного проживания.
Каждый набор сформирован с учетом базовых потребностей и содержит продукты длительного хранения:
- мясные и рыбные консервы;
- печеночный паштет;
- готовые блюда с тушеным мясом;
- чай, кофе, сахар;
- макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.
Для получения помощи переселенцам следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения и предоставить пакет документов: паспорт или удостоверение, справку ВПЛ, свидетельство о рождении ребенка и, при необходимости, документы об установлении инвалидности.
Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре выдается один раз в месяц. Своевременное обращение гарантирует получение полного комплекта товаров без очередей и бюрократических преград.
