Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется внутренне перемещенным лицам, проживающим во временных центрах, и охватывает наиболее социально уязвимые категории, сообщает Politeka.net.

По информации прессслужбы Департамента социальной политики, местные власти организовали регулярную выдачу продуктовых наборов для жителей МТКП и шелтеров. Инициатива направлена ​​на поддержку граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны или переселения.

Получить помощь могут:

пожилые люди;

лица с инвалидностью;

матери с детьми;

законные представители малолетних или недееспособных лиц;

дети от 3 до 18 лет.

Кроме того, продуктовые пакеты доступны ВПЛ, которые находятся на попечении Днепровского городского центра социальных служб. Переселенцы, которые впервые обращаются за справкой ВПЛ и проживают в МТКП, но не входят в указанные категории, могут получить помощь единовременно.

Обязательным условием является регистрация в городе после 24 февраля 2022 г. по адресу временного проживания.

Каждый набор сформирован с учетом базовых потребностей и содержит продукты длительного хранения:

мясные и рыбные консервы;

печеночный паштет;

готовые блюда с тушеным мясом;

чай, кофе, сахар;

макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Для получения помощи переселенцам следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения и предоставить пакет документов: паспорт или удостоверение, справку ВПЛ, свидетельство о рождении ребенка и, при необходимости, документы об установлении инвалидности.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре выдается один раз в месяц. Своевременное обращение гарантирует получение полного комплекта товаров без очередей и бюрократических преград.

