Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области назначается после подачи заявления в органы социальной защиты

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области будет действовать в 2026 году по обновленным правилам, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Пенсионного фонда Украины.

В Днепропетровской области в 2026 году продолжают выплачивать финансовую поддержку внутренне перемещенным лицам в соответствии с изменившимися условиями. Выплата назначается на очередной шестимесячный период. Основное требование – среднемесячный доход на одного члена семьи за последние три месяца не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 1 января 2026 прожиточный минимум составляет 2 595 гривен. Таким образом, предельный уровень дохода для участия в программе – 10 380 гривен на одного человека.

В то же время, отдельные категории граждан получают средства независимо от финансовых показателей. Речь идет о пенсионерах с выплатами до 10 380 гривен, лицах с инвалидностью I и II группы, детях с инвалидностью до 18 лет, сиротах и ​​молодежи без родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также приемных родителей, опекунов и родителей-воспитателей.

Также стоит отметить, что денежное пособие на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области: назначается после подачи заявления в органы социальной защиты. Вместе с заявкой необходимо предоставить документы, подтверждающие статус и уровень доходов. После проверки данных принимается решение о выплате.

Программа позволяет переселенцам частично возместить расходы на проживание, сохранить стабильность и сосредоточиться на обустройстве жизни в новых условиях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.