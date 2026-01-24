Работа для пенсионеров в Днепре доступна в образовательных учреждениях, логистических центрах и коммунальной сфере, сообщает Politeka.

Предложения включают различные форматы занятости и уровни нагрузки.

На платформе work.ua собрали актуальные варианты для людей постарше. В частности, частная школа «Абрикос» приглашает преподавателя математики для работы с учащимися разных классов. Среди задач – проведение занятий и поддержка заинтересованности детей в обучении.

Заведение предлагает гибкое расписание и оплату от 20 000 до 40 000 гривен в зависимости от опыта и количества уроков. Дополнительно предусмотрено бесплатное питание, участие во внутренних тренингах и возможность профессионального развития.

Спрос на специалистов есть и в складской логистике. Компания "Генезис-Украина Инжиниринг" открыла набор грузчиков-комплектовщиков для работы с готовой продукцией. Работникам предлагают дневные или ночные смены, регулярные выплаты, подвоз к месту работы и, при необходимости, проживание на территории склада на улице Люблянской.

Также работа для пенсионеров в Днепре представлена ​​административным постом заведующего хозяйством. Заработная плата колеблется в пределах 9000-10000 гривен. Обязанности включают в себя организацию хозяйственных процессов, контроль состояния помещений, ведение документации и закупку необходимых материалов.

Стандартный график с понедельника по пятницу и официальное оформление делают такие вакансии удобными для людей постарше. Специалисты отмечают, что рынок труда города позволяет выбрать направление в соответствии с физическими возможностями и опытом.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: что нужно сделать для получения помощи.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Днепре: где и за какие навыки платят до 26 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепре: базовые товары резко прибавили в цене.