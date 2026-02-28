Завершение отопительного сезона 2026 года Днепропетровской области позволяет жителям постепенно адаптироваться к более теплой погоде.

В Днепропетровской области близится завершение отопительного сезона 2026, сообщает Politeka.

Отключение тепла регламентируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины №830 от 21 августа 2019 года.

Документ не содержит конкретных дат, поэтому тепло прекращают, если среднесуточная температура стабильно превышает +8°C в течение трех дней. Это позволяет котельным и теплосетям постепенно перейти в летний режим без резких колебаний в квартирах и социальных учреждениях.

В районах с альтернативным отоплением батареи могут отключаться несколько раньше, чтобы сэкономить энергоресурсы. Когда температура поднимется стабильно, теплосети уменьшают подачу в дома, школы и больницы.

Специалисты советуют жителям:

проверять состояние батарей и вентиляционных решеток;

контролировать температуру внутри квартиры;

планировать проветривание и поддерживать комфортную влажность;

следить за показателями счетчиков и передавать их в теплосеть.

Также стоит упомянуть о том, что в прошлом году завершение отопительного сезона в этом регионе состоялось 28 марта, однако в некоторых городах тепло подавали еще несколько дней из-за неустойчивой погоды. Завершение отопительного сезона 2026 Днепропетровской области позволяет жителям постепенно адаптироваться к более теплой погоде, экономно использовать ресурсы и планировать расходы на обогрев в новом сезоне.

Жителям советуют заранее проверить оборудование и подготовить дома к отключению тепла, чтобы сохранить комфорт и избежать лишних затрат.

