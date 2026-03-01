Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре выдается ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре в 2026 году предусматривает предоставление продуктовых наборов переселенцам, сообщает Politeka.net.

Программа направлена ​​на людей, проживающих во временных центрах, шелтерах или вынужденных покинуть дома из-за боевых действий.

Организацию процесса координирует департамент социальной политики городского совета. Поддержку могут получить лица почтенного возраста, граждане с инвалидностью, матери с детьми, опекуны несовершеннолетних и подростки от трех до восемнадцати лет. Новоприбывшие, только что оформившие справку и проживающие в местах компактного расселения, имеют право на одноразовый набор независимо от статуса.

Обязательное условие – регистрация в общине после 24 февраля 2022 года по фактическому месту жительства. В пакет входят продукты длительного хранения: консервы, крупы, макаронные изделия, готовые блюда, чай, кофе, сладости.

Для получения помощи необходимо обратиться в управление социальной защиты по адресу проживания. С собой следует иметь паспорт, справку переселенца, документы на детей, а также подтверждение инвалидности.

В профильных службах отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре выдается ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком. Специалисты формируют списки получателей, сообщают дату выдачи и дают разъяснения по процедуре.

Горожанам советуют подготовить бумаги раньше времени и уточнять детали, чтобы избежать очередей. В городском совете добавляют: объемы ресурсов и порядок предоставления могут корректироваться в зависимости от финансирования и количества обращений.

