В Днепропетровской области 7 марта вводятся плановые отключения электроэнергии, которые затронут часть населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

В рамках плановых специалисты будут выполнять ремонт оборудования, обслуживания сетей и другие работы, направленные на повышение стабильности и надежности электроснабжения в регионе. В Днепропетровской области заранее обнародованы подробные графики отключения света на 7 марта в суботту.

С 9 до 17 часов в пос. Дослидне не будет электричества, однако это касается только отдельных адресов:

Авиаторив — №30, 32, 32/А

Квиткова — №1, 1/В, 10, 12, 1А/ЗД, 2/А, 4, 5, 6, 7, 8, 91

Новоселив — №1, 1/Д, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Свитла — №1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9

Тополына — №10, 12, 2, 4, 6, 8

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будет проводить профилактические работы в пределах Новопольского территориального общества. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии 07.03.2026 с 08:00 до 18:00 в следующих населенных пунктах:

с. Новый Шлях

с. Львив ул. Южная 25

В связи с проведением плановых работ 7 марта 2026 в ряде населенных пунктов Васильковской общины запланированы временные отключения электроэнергии. В частности, отключения электроснабжения произойдут по следующему графику:

08:00 – 18:30 с. Петрыкивка

09:00 – 17:00 с. Зоря, ул. Тараса Шевченко

08:30 – 18:30 с. Дебальцеве, с. Пришиб и с. Бунчужне.

