В Днепре продолжают предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, поэтому рассказываем об условиях получения поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляют в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Речь идет о наборах бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров, проживающих в местах временного компактного проживания в Днепре.

Как отметили на официальном сайте Департамента соцполитики, помощь предусмотрена для проживающих в таких ячейках и официально зарегистрирована в городе после 24.02.2022 по адресу соответствующего места жительства.

Получить наборы могут пожилые люди, лица с инвалидностью, матери с детьми, а также законные представители, сопровождающие малолетних детей или недееспособных лиц.

Право на продовольственную поддержку имеют и дети от 3-х до 18 лет. Отдельно предусмотрена помощь переселенцам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги городского центра социальных служб.

Также установлен порядок для тех, кто только что переместился в город и впервые обратился в управление социальной защиты населения для оформления справки.

Если человек проживает в месте временного компактного проживания, но не относится к определенным категориям, он может однократно получить продовольственный набор.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются, чтобы поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации после вынужденного переезда.

Каждый набор содержит основные позиции длительного хранения. В него входят мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые вторые блюда с тушеным мясом, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

