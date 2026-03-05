Растущий дефицит продуктов в Днепропетровской области обостряет ситуацию на молочном рынке, сообщает Politeka.

Закупочные цены на сырое молоко падают до 14 грн/кг, а эксперты прогнозируют дальнейшее понижение до 10–12 грн.

Большинство малых и средних ферм не могут работать в плюс. Владельцы хозяйств вынуждены сокращать поголовье или искать альтернативные источники дохода, например производство сыров и откорм бычков для мяса.

По данным Ассоциации производителей молока, производство сырого молока в Украине растет из-за перепроизводства, а импортная продукция из ЕС давит на рынок. Мелкие фермеры жалуются на высокие затраты на корма, энергоснабжение и содержание техники.

Кроме экономических трудностей, аграрии сталкиваются с новыми требованиями по благополучию животных и ограниченным доступом к государственной поддержке. Это вынуждает часть хозяйств уменьшать количество дойных коров или отказываться от производства молока вообще.

Малые фермы на 100–200 голов едва удерживаются на плаву, в то время как промышленные операторы балансируют на грани безубыточности. Совладельцы хозяйств отмечают, что даже объединение в кооперативы не гарантирует финансовую стабильность из-за зависимости от переработчиков.

Для решения проблемы некоторые крупные фермы внедряют механизацию доения и отряхивания, а также частично переходят на переработку, чтобы продавать продукцию напрямую потребителям.

Специалисты прогнозируют, что дефицит продуктов в Днепропетровской области может оставаться высоким, пока рынок не адаптируется к новым экономическим и логистическим условиям.

