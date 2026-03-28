В городе начала работу гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге, сообщает Politeka.

Программа ориентирована на поддержку переселенцев и местных жителей, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Инициативу организовал волонтерский центр «Свободные вместе». В рамках проекта предоставляются продуктовые наборы и социальное сопровождение. Первоначально помощь получают семьи с самыми острыми потребностями, включая тех, кто раньше не обращался за поддержкой или подавал заявки до августа 2025 года. Это позволяет охватить более широкий круг получателей.

Передача свертков происходит ежедневно, однако количество ограничено — до 150 семей в день. Такой порядок помогает избежать очередей и организовать безопасную выдачу. Получение производится после предварительной регистрации.

Наборы содержат продукты длительного хранения, рассчитанные на определённый период. Запасы регулярно пополняют, а волонтеры советуют соблюдать установленный график, чтобы ресурсы оставались доступными для других семей.

Проект реализуют при поддержке международной организации Global Empowerment Mission. На сегодня передано более двухсот комплектов примерно такому же количеству домохозяйств.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге помогает стабилизировать быт переселенцев и обеспечивает базовую поддержку в сложный период.

Жителям советуют следить за объявлениями и уточнять график получения, чтобы не упустить дату выдачи. Каждый желающий может обратиться в центр раньше времени, чтобы гарантированно получить помощь и обеспечить себя необходимыми продуктами и ресурсами.

