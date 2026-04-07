Новый график движения транспорта в Днепре будет действовать во время выполнения ремонтных работ.

Новый график движения транспорта в Днепре был введен с 4 апреля из-за масштабных ремонтных работ на нескольких участках города, сообщает Politeka.net.

Часть маршрутов сменили, некоторые — временно остановили.

С 9:00 приступили к ремонту колеи на перекрестке проспекта Науки и улицы Паторжинского. В этой связи приостановили трамвай №1, курсировавший от железнодорожного вокзала в университет науки и технологий. В то же время работает сокращенный вариант №1-К — до улицы Центральной. Также маршрут №7 изменил направление и теперь едет через Вокзальную площадь.

Дополнительные ограничения были введены из-за перекрытия Самарского моста. Автобусы №5, №7, №7К, №21, №22 и №27 курсируют в объезд через Усть-Самарский мост и Слобожанскую набережную, после чего возвращаются к привычным схемам.

Еще один участок работ – перекресток проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Черных Запорожцев. Там временно остановили трамвай №16. Автобусы №18, №55 и №151А сменили маршрут через Краснопольскую. Конечные остановки нескольких рейсов также перенесли по другим адресам.

Отдельные изменения затронули центральную часть города. Из-за ремонта ливневой канализации на улице Князя Владимира Великого объединили троллейбусы №2 и №12 в общее направление между жилыми массивами Парус и Победа. Остальные троллейбусные и автобусные маршруты сократили в район «Мост-Сити».

Также часть автобусов получила новые конечные точки или двигается по измененным схемам через центральные улицы и набережную. Остальные маршруты работают в обычном режиме по графику выходного дня.

В общей сложности на линии вышло более 150 единиц электротранспорта. Кроме того, в городе курсирует более 300 автобусов на более чем 90 направлениях.

Новый график движения транспорта в Днепре будет действовать во время выполнения ремонтных работ. Жителям советуют заранее проверять актуальные маршруты перед поездками.

Источник

Последние новости Украины:

