В Дніпрі планують підвищити вартість проїзду на громадському транспорті

Про це стало відомо з відповідного проекту міськради.

Планується встановити такі граничні тарифи:

4,5 гривні на соціально-значущих маршрутах міста.

8 гривень на автобусних маршрутах звичайного використання.

9 гривень на автобусному маршруті №9.

11 гривень на маршрутах №77 та №141.

12 гривень на маршруті №90.

Проект рішення ще має підписати мер Дніпра Борис Філатов. Після цього, рішення набуде чинності з моменту публікації інформації у місцевих друкованих ЗМІ.

Раніше Днепровский окружний адміністративний суд скасував підвищення вартості проїзду в трамваях і тролейбусах Дніпра.

Рішення було визнано незаконним, так як його приймали з порушенням процедури. Публічні обговорення не провели, проект рішення опублікували за 19 робочих днів, хоча за законом вимагають за 20, питання щодо підвищення не включалися до плану діяльності виконкому на 2019 рік з підготовки регулярних проектів.

Відомо, що у трамваях і тролейбусах вже повісили оголошення про новий тариф, який повинен був вступити в силу третього серпня. У мерії пояснили подорожчання проїзду. Філатов запевняв, що вартість електроенергії зросте на 20-30%.

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