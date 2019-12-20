Дитячу клінічну лікарню в Дніпрі на Космічній заволокло димом

Про це повідомила прес-секретар Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева.

Працівники дитячої обласної лікарні, що знаходиться на вулиці Космічній, приблизно в 10:30 відчули запах диму і поспішили викликати співробітників ДСНС. 

По приїзду, рятувальники встановили, що задимлення сталося на цокольному поверсі. Його причиною стало коротке замикання в холодильнику. Подія вдалося ліквідувати за 20 хвилин.

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За попередньою інформацією, інцидент обійшовся без постраждалих. Деталі ситуації з'ясовуються.

Раніше ми повідомляли, що гуртожиток Дніпровського технікуму зварювання та електроніки імені Патона охопив густий дим.

Побоюючись пожежі, всі студенти в поспіху залишили приміщення. На місце викликали рятувальників.

Пожарники

Як повідомила начальник сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області Дар'я Гречищева, на боротьбу з вогнем направили бригаду 1-й пожарноспасательной частини.

Як з'ясувалося, в будинку сталося замикання електропроводки. Загоряння не сталося. Рятувальники перевірили всі поверхи. Зі студентами нічого не сталося. Їх життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі: з'явилися страшні дані про жертви, «молиться вся Україна»

Як повідомляла Politeka, оприлюднено фото загиблої на пожежі студентки.

Також Politeka писала, що зараз відбувається на місці страшної пожежі в Одесі: "Живих там вже немає", подробиці.