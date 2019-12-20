Зміни у маршрутах 6 грудня:

Раніше ми повідомляли, що

Дніпрі планують підвищити вартість проїзду на громадському транспорті

Планується встановити такі граничні тарифи:

4,5 гривні на соціально-значущих маршрутах міста

8 гривень на автобусних маршрутах звичайного використання.

9 гривень на автобусному маршруті №9.

11 гривень на маршрутах №77 та №141.

12 гривень на маршруті №90.

Також ми повідомляли, що Дніпровський окружний адміністративний суд скасував підвищення вартості проїзду в трамваях і тролейбусах Дніпра.

Рішення було визнано незаконним, так як його приймали з порушенням процедури. Публічні обговорення не провели, проект рішення опублікували за 19 робочих днів, хоча за законом вимагають за 20, питання щодо підвищення не включалися до плану діяльності виконкому на 2019 рік з підготовки регулярних проектів.

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