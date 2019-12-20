Дніпро затягнуло туманом запах їдкого диму



Причинами такого аномального туману в інтерв'ю «НМ» поділився начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василя Гринчака.

За його словами, причина сьогоднішнього туману в різкому похолоданні. 19 грудня в Дніпрі було більше 10 градусів тепла, а сьогодні вранці різко опустилася нижче нуля градусів. Така різка зміна температури повітряних потоків і призвела до туману.

Що стосується запаху, Василь Васильович розповів, що в ньому немає нічого страшного для здоров'я.

«Повітряні маси опустилися з верхніх шарів атмосфери вниз», — сказав він.

Раніше ми повідомляли, що рідний місто президента Володимира Зеленського опинився серед рейтингу, де найбільш забруднене повітря.

«Концентрації оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій Держнс України не зафіксувала», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що серед таких міст виявився Дніпро, Одеса, Кам'янське та рідне місто Зеленського – Кривий Ріг.

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