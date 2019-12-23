Широківської районної лікарні Дніпропетровської області медики після операції прив'язали пацієнта до ліжка і не давали йому їжу і воду



Як передає Politeka.net, про кричущий випадок йдеться в сюжеті НТН.





Прив'язаного чоловіка помітив інший пацієнт, який зняв все на відео і виклав його в інтернет. Після скандалу, що розгорівся лікарі запевнили, що жодних порушень з їх боку не було.

Хлопець якого прив'язали, є підопічним Стародобровольского психоневрологічного інтернату. В інтернаті його вважають спокійним людиною, яка ніколи не чинив зла ні собі, ні оточуючим.

А ось керівник Широківської районної лікарні Олександр Рак заявив, що чоловіка прив'язали до ліжка адже він психічно неврівноважений чоловік.

Інцидентом вже займаються поліцейські з'ясовують всі деталі події.

Раніше ми повідомляли, що в Стародобровольском психоневрологічному інтернаті знущаються над пацієнтами і утримують їх у жахливих умовах.



За словами адвоката Олега Григор'єва, в коридорах на холодній підлозі лежать хворі і їдять з підлоги, як собаки.

шокуючим він назвав те, що в цьому інтернаті група підопічних встановила контроль і гвалтує і б'є інших хворих.

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