Широківської районної лікарні Дніпропетровської області медики після операції прив'язали пацієнта до ліжка і не давали йому їжу і воду
Як передає Politeka.net, про кричущий випадок йдеться в сюжеті НТН.
Прив'язаного чоловіка помітив інший пацієнт, який зняв все на відео і виклав його в інтернет. Після скандалу, що розгорівся лікарі запевнили, що жодних порушень з їх боку не було.
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Хлопець якого прив'язали, є підопічним Стародобровольского психоневрологічного інтернату. В інтернаті його вважають спокійним людиною, яка ніколи не чинив зла ні собі, ні оточуючим.
А ось керівник Широківської районної лікарні Олександр Рак заявив, що чоловіка прив'язали до ліжка адже він психічно неврівноважений чоловік.
Інцидентом вже займаються поліцейські з'ясовують всі деталі події.
Раніше ми повідомляли, що в Стародобровольском психоневрологічному інтернаті знущаються над пацієнтами і утримують їх у жахливих умовах.
За словами адвоката Олега Григор'єва, в коридорах на холодній підлозі лежать хворі і їдять з підлоги, як собаки.
шокуючим він назвав те, що в цьому інтернаті група підопічних встановила контроль і гвалтує і б'є інших хворих.
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