У бійця залишилася мати

В зоні ООС 93 бригада втратила бійця



Як передає Politeka.net, сумну новину з фронту повідомили в групі бригади.

"Вчора ворожа куля обірвала життя воїна 93 бригади Холодний Яр - солдата Соловйова Германа Ігоровича 90-го року народження. Він помер під час перестрілки з проросійськими найманцями прямо на позиції", - йдеться в повідомленні.

Герман був механіком-водієм. Завдяки високому зросту чоловік мав позивний «Маяк».



«Не пив, не курив, дуже хороший механік-водій, золоті руки. Відмінний фахівець. Сказали - зробив. Звичайно, таких людей не вистачає в армії. Це величезна втрата », - кажуть про бійця побратими.

Герман родом з Кам'янського, жив в Дніпрі. У Збройні Сили прийшов у вересні 2018-го. До холодноярців приєднався, коли бригада вийшла в Донецьку область - воював в Верхнеторецком. У нього залишилася мама.



Раніше, стало відомо про загибель чергового бійця ВСУ поблизу лінії розмежування.

Як пишуть у соціальних мережах, на передовій загинув офіцер 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Андрій Дзюба.

Повідомляється, що трагедія сталася ввечері в районі населеного пункту Новотроїцького під час виконання бойового завдання. Також відомо, що Андрій Дзюба народився у Хмельницькій області в 1993 році.

Раніше ми повідомляли про те, що страшною смертю загинув відомий ветеран АТО. Юрій Яцен, який пройшов найгарячіші точки на Донбасі, загинув в аварії.

Як стало відомо, колишній боєць батальйону спецпризначення «Чернігів» загинув у вівторок, 10 грудня, під колесами автомобіля. Про це написала у своєму мікроблозі Twitter волонтер Галина Цегельник.

«Загинув у ДТП ветеран, військовий, кінолог, учасник проекту "Друг Героя" Яцена Юрій...», - повідомила вона.

Яцен пройшов кілька ротацій на Донбасі, побував у гарячих точках і був важко поранений. Він був одним з тих, хто знешкодив сумно відомого «медового терориста» - річного чоловіка, який приносив на пости українських захисників мед з вибухівкою.

Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».

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Також Politeka писала, що терористи прорвалися і розстріляли ВСУ з кулеметів.