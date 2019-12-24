У період зимових канікул діє обмеження на перебування неповнолітніх дітей ввечері та вночі на вулицях та в розважальних закладах без супроводу дорослих



Як передає Politeka.net таке попередження зробили в групі "Освіта Дніпра — соціальна взаємодія, правозахист, обговорення" в Facebook.

Таке рішення пов'язане з тим, щоб зменшити кількість злочинів, скоєних як ними, так і проти них.

За порушення закону передбачений штраф у розмірі 20-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-850 грн.).

При повторному порушенні оштрафують вже на більшу суму — від 850 до 1700 грн.

Діти до 16 років з 22 до 6 годин можуть перебувати в таких закладах тільки разом з хоча б одним з батьків або іншим законним представником, який несе відповідальність за дитину. Персонал повинен стежити за дотриманням цього закону і вимагати у відвідувачів документи, що засвідчують вік.

Якщо дитину виявлять вночі у громадському місці (на вулиці або в приміщенні), батьків притягнуть до адміністративної відповідальності за ст. 184.



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Обмеження проїзду вводять з метою забезпечення комфорту та безпеки городян під час святкових гулянь.

У зв'язку з цим у схеми руху ряду маршруток будуть внесені зміни, повідомляють у прес-службі Дніпровської міської ради.

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